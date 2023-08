Onana: “Non ho paura delle critiche. Sarà un anno fantastico”

André Onana ha parlato ai canali ufficiali del Manchester United dopo l’amichevole, con un errore clamoroso, nel suo debutto con i Red Devils.

Queste le sue parole: “Sono contento della mia prima partita qui, orgoglioso del lavoro fatto dalla squadra. Il benvenuto è stato caloroso. Sono contento per la vittoria. Certo, possiamo sempre migliorare, alcune cose dobbiamo cercare di sistemarle. Come dico sempre, sono responsabile di tutto, soprattutto quando subiamo gol. Sono il portiere, quindi prendo tutte le critiche, tutte le pressioni su di me. È stata una grande partita per me e per i ragazzi, sono contento per tutto”.

L’ex Inter, infine, ha spostato lo sguardo alla prossima stagione: “Penso che quest’anno sarà fantastico, sono molto eccitato per i prossimi match. Sono già entusiasta per la sfida contro i Wolves, ma dovremo prepararci bene perché non sarà facile. Tutti stanno lavorando sodo e io sono molto fiducioso e positivo che tutto andrà bene, se facciamo le cose giuste”. Foto: sito Manchester United