Onana: “Se non fossi un calciatore, sarei un poliziotto o un soldato”

Nell’intervista per Sportweek uscita oggi, André Onana si è raccontato a 360 gradi, parlando del suo ambientamento all’Inter, del suo passato e delle sue passioni principali. Alla domanda che cosa avrebbe fatto se non fosse stato un calciatore risponde così: “Se non fosse per Eto’o e per la fiducia che lui ha riposto in me, probabilmente ora farei il poliziotto o il soldato in Camerun”. Il portiere ex Ajax ha parlato anche di razzismo: “Sono nero e Africano ma gioco nell’Inter. Il colore della pelle non conta: se sei bravo e ti impegni avrai successo altrimenti è difficile”. Sull’Inter e Milano spende parole al miele: “Milano è magnifica, mi ricorda Barcellona ma mi dispiace che non ci sia il mare. Io amo la storia, per un appassionato come me non c’è posto migliore dell’Italia. Mi informo molto, non sono superficiale come pensiate che siano tutti i calciatori, amo la cultura e la storia”.

Foto: Twitter Inter