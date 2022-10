Porta inviolata per André Onana nel successo per 4-0 contro il Viktoria Plzen. Intervenuto ai microfoni di InterTv, il portiere ha così commentato il passaggio agli ottavi dei nerazzurri: “Non è stato semplice, non era un girone semplice e siamo contenti di quello che abbiamo dimostrato. Dobbiamo goderci la vittoria ma sappiamo anche dell’importanza della Sampdoria”.

Foto: Twitter Onana