Onana-Manchester United: visite completate. Ora le ultime formalità

Andrè Onana ha completato le visite mediche con il Manchester United a Carrington. Il portiere ha lasciato l’Inter dopo una stagione, il suo arrivo in Inghilterra è stato condizionato da alcuni contrattempi, come la partenza da Torino e non da Milano, ma ormai ci siamo. Onana firmerà il contratto che lo legherà ai Red Devils, quando tutte le carte saranno pronte verrà ufficializzato il suo trasferimento e si potrà a mettere a disposizione di Erik ten Hag.

Foto: Instagram Onana