Onana: “Lione? Siamo molto meglio di loro”

Durante l’intervista concessa a Manchester Evening News, il portiere del Manchester United, André Onana ha così parlato in vista della sfida contro il Lione, valida per i quarti di finale di Europa League: “Siamo molto meglio di loro. Conosciamo alcuni dei giocatori che compongono la loro squadra, ma non penso che dobbiamo concentrarci su di loro. Si tratta piuttosto di noi, di quello che faremo”.

Poi ha proseguito: “Penso che siamo molto meglio di loro, dobbiamo solo andare là e mostrare chi siamo. Se andiamo con una mentalità da vincenti, se restiamo concentrati, se rimaniamo compatti e solidali e se seguiamo il piano di gioco, vinceremo la partita”.

Foto: Instagram Onana