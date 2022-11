Il portiere dell‘Inter Onana lascia il ritiro del Camerun e lascia il Qatar. Ora Si trova in aeroporto dove partirà prima per il Camerun e successivamente tornerà ad allenarsi con l’Inter in vista di gennaio. Eto’o, presidente della Federazione del Camerun è infuriato con il portiere ed i rapporti tra il calciatore, la federazione e l’allenatore è ormai ai minimi storici.

Foto: Twitter Onana