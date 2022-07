Onana: “Ho parlato con Eto’o, l’Inter è una grande sfida. Spero di riuscire a vincerle”

Dopo le prime parole rilasciate ai social dell’Inter, Andrè Onana, nuovo portiere dell‘Inter, ha parlato a Inter TV, presentandosi ufficialmente al club nerazzurro.

Queste le sue parole: “Essere qui per me è il top e speriamo in futuro di poter raggiungere traguardi importanti. Ho parlato con Eto’o diverse volte, mi ha sempre detto che l’Inter è perfetta per me. Per questo quando ho saputo dell’offerta non ho mai avuto dubbi. L’Inter ha sempre avuto buoni portieri, tra i quali quello che gioca attualmente. Sono tranquillo, è una grande sfida e il tempo dirà se sarò riuscito a vincerla. Ma sono molto fiducioso”.

Un messaggio che vuoi lanciare ai tifosi? “So che la stagione non è stata quella che ci aspettavamo, soprattutto l’ultima partita in cui non siamo riusciti a diventare campioni, ma le prossime saranno migliori. Lotteremo per vincere tutto, qui e in Europa, perché questa squadra merita tutto il meglio e con i giocatori che ci sono dobbiamo pensare in grande. Quindi abbiate fiducia in noi”.

