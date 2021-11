Onana: “Ho fatto di tutto per l’Ajax, ora è tempo di cambiare”

Onana ha parlato a VoetbalPrimeur del suo futuro: “Quando apri una porta devi chiuderla. Forse per me è arrivato il momento di andare. Escono articoli su di me tutti i giorni. Prima era l’Arsenal, poi il Lione, mah. I media pensano che dovrebbe informarmi sulla mia vita, dai. Ho un accordo con un altro club? Ho ancora un contratto con l’Ajax. È una cavolata”. L’Inter lo aspetta.

FOTO: Twitter Ajax