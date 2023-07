Onana: “Essere dell’Inter è un modo di stare al mondo. Un giorno forse tornerò e i tifosi mi riabbracceranno”

André Onana è ormai un nuovo portiere del Manchester United, che lo ha pagato 50 milioni più 4 di bonus. L’estremo difensore ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale saluta i tifosi dell’Inter: “Giocare in Premier e per un club come lo United è irresistibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse. Ma magari un giorno tornerò all’Inter, e se mai succederà, sono sicuro che le persone mi abbracceranno come adesso perché hanno imparato a conoscermi”. Sull’Inter: “Lasciarla significa lasciare una famiglia, non una normale squadra. Ho capito che essere dell’Inter è un modo di stare al mondo, di vivere la vita”. Infine, su San Siro: “So che potrò girare il mondo, ma sarà difficile trovare tifosi così e una curva come quella dell’Inter. San Siro e il popolo nerazzurro mi hanno regalato emozioni uniche che non dimenticherò per il resto della vita”.

Foto: Twitter Onana