Onana debutta in Serie A ed esulta: “Tre punti fondamentali che ci permettono di continuare sul nostro cammino”

Debutto in Serie A per André Onana, portiere dell‘Inter, alla seconda da titolare di fila dopo il Barcellona.

Il portiere camerunense ha affidato ai social l’esultanza per la vittoria sul Sassuolo.

Queste le sue parole: “Tre punti fondamentali che ci permettono di continuare sul nostro cammino. Insieme, squadra e tifosi, abbiamo vinto su un campo difficile. Grazie per il sostegno che ci avete dato”.

Foto: twitter personale