Onana contro le critiche: “I tifosi pensino ciò che vogliono. Qui per aiutare la squadra”

Dopo aver superato l’RKC Waalwijk difendendo la porta dell’Ajax da titolare, André Onana ha confermato per l’ennesima volta l’addio ai lancieri al termine della stagione. Intervistato da ESPN, ha dichiarato: “Questi sono i miei ultimi mesi ad Amsterdam, al cento per cento. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e felice dei successi che abbiamo ottenuto. Voglio ringraziare tutti, perché questi trionfi appartengono anche a loro. Posso solo essere grato“.

I tifosi non hanno preso bene la scelta dell’addio: “Ci sono abituato. Non ho alcun controllo su ciò che la gente dice. Sono qui per aiutare la squadra. Le persone possono pensare e dire quello che vogliono“.

Foto: Twitter Onana