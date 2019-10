Onana confessa: “In estate ho detto no a Barcellona e Psg. Ecco il motivo”

André Onana in estate è stato vicino al ritorno al Barcellona, ma non solo. A confessarlo è lo stesso portiere dell’Ajax, intervenuto così ai microfoni di RMC Sport: “Sì, il Barcellona ci ha provato questa estate. E’ casa mia, facevo parte di quel club. Vogliono sempre che uno di loro firmi nuovamente. C’è stato anche l’interesse del Psg. Perché ho detto no? Non era il momento giusto per tornare. Forse non avrò mai un’altra possibilità, è vero. Ma questa estate non era un buon momento”, ha confessato Onana.

Foto: Twitter personale Onana