Onana chiede la maglia a Neymar all’intervallo e si scusa: “Eravamo sotto 2-0, dovevo essere più discreto”

Jean Junior Onana si è scusato per aver chiesto la maglia di Neymar Jr durante l’intervallo della sfida tra Bordeaux e PSG.

Il giocatore dei Girondini ha ricevuto molte critiche perché la sua squadra in quel momento era sotto di due reti, proprio una doppietta del brasiliano. Ecco le sue parole sui social: “Sabato ho chiesto a Neymar la maglia prima della partita per un amico. All’intervallo, visto il punteggio, avrei dovuto farlo in modo discreto, negli spogliatoi, per evitare polemiche e giudizi. Purtroppo l’ho fatto sotto gli occhi di tutti. Voglio scusarmi con tutti i tifosi e con tutti coloro che potrei aver offeso”..