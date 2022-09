Omonia-Sheriff, assistente colpito da una bottiglietta d’acqua e partita interrotta al 64′

Dopo il ritardo di Nizza-Colonia, continuano i disagi provocati dai tifosi in Europa League. Omonia–Sheriff Tiraspol è stata infatti sospesa al 64′ per lancio di oggetti in campo da parte del pubblico di casa. Tutto nasce al 55′, quando Atiemwen attaccante dello Sheriff con passato nell’Omonia, trasforma il calcio di rigore e porta gli ospiti sul 0-2, In occasione del gol, l’attaccante ha esultato con un gesto di scherno verso i suoi ex tifosi. Dagli spalti, così, viene lanciata una bottiglietta d’acqua probabilmente indirizzata ad Atiemwen, ma che colpisce l’assistente arbitrale Obrenovic. A quel punto l’arbitro ha deciso di sospendere l’incontro sul risultato di 0-2. La partita poi è regolarmente ripresa.

Foto: