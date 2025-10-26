Omaggio di David, la Lazio colpisce con Basic e va all’intervallo in vantaggio

26/10/2025 | 21:32:42

Basic decide il primo tempo di Lazio-Juventus. La squadra di Sarri parte forte e gioca nella metà campo della Juventus. Dopo un paio di iniziative pericolose di Isaksen, al 9′ arriva la rete che fa saltare il tappo al match. Tutto nasce con David che sbaglia l’appoggio di testa sul rilancio di Perin, favorendo Cataldi che serve Basic. Il centrocampista calcia con forza verso la porta, il tiro trova una deviazione sfortunata sulla traiettoria di Gatti e si insacca all’angolino, non lasciando scampo a Perin. Il gol ferisce la Juventus e la squadra di Tudor prova a reagire riversandosi nella metà campo della Lazio, senza creare però grandi pericoli. Brivido per la Juve al 31′, Guendouzi in area trova una rasoiata salvata, clamorosamente, da Gatti in scivolata a Perin battuto. Al 34′ ci prova David, ma Provedel gli nega il pareggio.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Conceicao, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Cambiaso; Vlahovic, David. All. Tudor