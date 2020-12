Omaggio a Maradona, Messi è stato multato: dovrà pagare 600 euro

Un gesto ridicolo e – a tratti – anche inutile. Infatti, il comitato della Liga, ha deciso di multare il Barcellona e Lionel Messi dopo l’omaggio a Diego Armando Maradona per aver indossato la maglia numero dieci dei Newell’s Old Boys, squadra del Pibe de Oro. La sanzione, ovviamente al minimo, è di 600 euro per il calciatore argentino e di 180€ per il club catalano. Una multa che non è passata inosservata agli amanti del calcio, perché il gesto di Messi non era affatto pubblicità, bensì un omaggio al più grande calciatore della storia.

Foto: twitter uff Barcellona