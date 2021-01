OM, Villas-Boas: “Non ho ricevuto proposta di rinnovo. Penso che il tempo sia scaduto”

André Villas-Boas ha dichiarato – in conferenza stampa – che lascerà l’Olympique Marsiglia al termine della stagione. Un vero e proprio annuncio alla vigilia della partita contro il Rennes: “Non ho mai ricevuto un’offerta di rinnovo di contratto e siamo già al 29 gennaio. Penso che il tempo sia scaduto. Non ho mai avuto alcuna informazione dalla dirigenza, ma non mi aspetto l’offerta di rinnovo. Sono io il responsabile dei disatrosi risultati attuali della mia squadra”.

Foto: Daily Star