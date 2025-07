OM, doppio colpo in attacco: in arrivo Aubameyang e Igor Paixão

29/07/2025 | 16:21:16

L’Olympique Marsiglia si prepara a rafforzare in modo deciso il reparto offensivo con due innesti di peso. Secondo quanto riportato da FootMercato, il club ha trovato l’accordo per l’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang e del talentuoso esterno brasiliano Igor Paixão. Aubameyang, 36 anni, è pronto a iniziare una nuova avventura in Ligue 1 dopo essersi svincolato da Al-Qadisiya. Il suo arrivo è atteso all’aeroporto di Marignane nella serata di mercoledì, alle 19. L’attaccante gabonese rappresenta un’aggiunta di esperienza e profondità per l’attacco di Roberto De Zerbi. Ma il vero colpo è Igor Paixão, reduce da una stagione brillante al Feyenoord. Il suo sbarco a Marsiglia è previsto giovedì alle ore 12, sempre a Marignane.

Foto: insta personale