Olympique Marsiglia e Jorge Sampaoli: l’ex tecnico ha ancora qualcosa da chiarire

Jorge Sampaoli, ex ct dell’Argentina, ha lasciato l‘OM subito dopo essersi qualificato per la Champions League. La sua partenza ha sicuramente segnato l’estate dell’Olympique Marsiglia ma le domande sul perchè dell’addio sono state chiarite dalle sue parole alla televisione brasiliana nel programma “Ben, amigos”: “Ci siamo qualificati per la Champions League giocando in un certo modo e per fare il prossimo passo serviva di più. Il presidente ha detto che non poteva precipitarsi a capofitto nel mercato e che intendeva aspettare fino alla fine della finestra estiva. Questa proposta non mi andava bene. Avevo bisogno di giocatori il prima possibile per costruire la squadra. Nel campionato francese ci sono molte restrizioni di bilancio. Le condizioni non erano soddisfatte”. La delicata situazione finanziaria dell’OM ha costretto Pablo Longoria a non poter soddisfare le richieste del suo allenatore.

Foto: Marca