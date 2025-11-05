Olympique Marsiglia-Atalanta, le curiosità: i francesi non vincono contro una squadra italiana da nove partite

05/11/2025 | 10:00:10

Questa sera alle 21 il match di Champions League tra Olympique Marsiglia e Atalanta.

Ecco alcune curiosità:

-Gli unici precedenti tra i due club risalgono alle semifinali della UEFA Europa League 2023/24: un pareggio nella gara di andata e una vittoria bergamasca al ritorno.

-Il Marsiglia non vince contro una squadra italiana da 9 partite.

-Il Marsiglia ha perso solo due delle ultime 20 partite casalinghe europee.

-Il pareggio contro lo Slavia Praga è stato il settimo clean sheet dell’Atalanta nelle ultime 12 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA.

Foto: Instagram Inter