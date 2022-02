Olympiacos-Atalanta, le formazioni ufficiali

L’Atalanta in Grecia per resistere al tentativo di rimonta da parte dell’Olympiacos e volare agli ottavi dell’Europa League. Gasperini sceglie Pessina e Malinovskyi dietro Pasalic, mentre sulle corsie laterali spazio a Hateboer e Maehle. Modulo quasi a specchio per Pedro Martins, che affianca Onyekuru a Soares. Di seguito le formazioni ufficiali:

Olympiacos (3-4-1-2): Vaclik, Manolas, Papastathopoulos, Cisse; Lala, Camara, M’Vila, Reabciuk; A. Camara; Soares, Onyekuru. All. P. Martins

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pessina; Pasalic. All. Gasperini

Foto: Twitter Atalanta