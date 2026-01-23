Olusesi, sempre più Torino. Una rincorsa dal 6 gennaio

Ora non è più una notizia, conferme di ogni tipo. Il Torino sta procedendo in modo spedito per il centrocampista Callum Olusesi, classe 2007 di proprietà del Tottenham. Ma lo scorso 6 gennaio, quando ve ne abbiamo parlato in esclusiva, lo era (eccome), ci riferiamo all’irruzione a sorpresa dei granata che hanno continuato a lavorare. Vi avevamo anche svelato la formula, prestito con diritto di riscatto, ieri via social abbiamo aggiunto che il Torino stava entrando nel vivo. Oggi possiamo completare aggiungendo che i granata sono sempre più vicini a un acquisto in prospettiva per il centrocampo. il mercato delle sorprese: prima Obrador, adesso gli ultimi passi per chiudere l’operazione Olusesi…

