Oltre 6mila denunce alla Bbc per la trasmissione delle immagini di Eriksen: “Ci scusiamo con tutti”

Il momento del malore occorso a Christian Eriksen durante la sfida tra Danimarca e Finlandia ha catturato l’attenzione e scaturito la preoccupazione di tutti. Non sono mancate le polemiche, anche feroci, legate alla trasmissione delle immagini di quegli attimi a dir poco drammatici. Accusata principale è stata la Bbc, che, secondo quanto riferisce il tabloid britannico Metro, è stata oggetto di ben 6.417 denunce di utenti indignati per la trasmissione di quei minuti scioccanti.

Oggi, la tv di stato del Regno Unito esprime il proprio rincrescimento: “Tutti alla Bbc sperano che Christian Eriksen raggiunga la completa guarigione. Ci scusiamo con tutti coloro che sono rimasti sconvolti per le immagini televisive. La copertura dello stadio è controllata dalla Uefa come ‘host broadcaster’ e, non appena la partita è stata sospesa, abbiamo disattivato la nostra copertura il prima possibile”.