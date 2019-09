Olsson, presidente European Leagues: “Tre punti per cooperare con l’Uefa alla riforma delle Coppe”

Proteggere i campionati nazionali, aumentare la partecipazione e rendere la distribuzione finanziaria più equa. Sono questi i tre punti chiave per la riforma delle competizioni europee per club individuati dalla European Leagues, l’organizzazione che rappresenta gli interessi delle Leghe nazionali professionistiche del calcio europeo (tra cui anche Serie A e Serie B), e portavoce di oltre 950 club in 29 paesi diversi. Tre punti che saranno alla base per la riforma delle competizioni continentali a partire dal 2024, al fine – come fa sapere l’associazione in una nota del presidente dell’European Leagues Lars-Christer Olsson: “Stiamo presentando queste informazioni nel tentativo di fornire un contesto e spostare il dibattito sulla riforma in una fase più collaborativa e inclusiva. L’European Leagues e una vasta gamma di soggetti interessati hanno dimostrato di essere aperti a nuove innovazioni, a condizione che siano sostenute dai principi degli attuali meriti sportivi, dal primato del calcio domestico e dalla necessità di rispettare il calendario dei campionati nazionali tanto caro ai tifosi”.

