Olsen: “Voglio rimanere all’Everton, miglioro ogni giorno che passa”

Robin Olsen, attuale portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma, in una intervista al sito ufficiale delle Toffes ha confermato la sua intenzione di rimanere a Liverpool anche il prossimo anno: “Voglio rimanere qui ma non dipende da me. Sapevo che avrei avuto la concorrenza con Jordan, ma ho visto che se mi alleno bene, ho le mie possibilità e se gioco bene, ne avrò di più. Jordan è davvero un bravo ragazzo e allenarmi con un grande portiere mi fa migliorare. Uno deve voler migliorarsi ogni giorno e sento che sto migliorando sempre con l’Everton. Abbiamo un fantastico gruppo di portieri, possiamo scherzare ma quando è il momento di allenarsi tutti si concentrano: l’ambiente è estremamente professionale e devi concentrarti al massimo”.

Il paragone con la Serie A: “In Italia è più tattico, devi essere nella tua posizione e fare quello che ti dice l’allenatore: ‘Passa la palla lì, lì’. Qui i giocatori sono così bravi, sanno già cosa fare”.

Sull’ambientamento e le sue prospettive future: “Sapevo che sarebbe stato veloce ma lo è stato più di quanto pensassi. Voglio restare, ma non sono io a decidere, posso solo incrociare le dita e vedere cosa dice il club. Con la mia famiglia, ci siamo trasferiti e ci sentiamo bene ora. Siamo molto felici, quindi perché non restare fino a quando tornerò a casa in Svezia? Questo è ciò che vorremmo fare. È facile dirlo, ma tutto deve andare nella giusta direzione”.

