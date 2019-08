Olsen, l’agente: “Trattativa saltata con il Montpellier per colpa della Roma”

Robin Olsen era pronto a trasferirsi al Montpellier nella prossima stagione, poi di punto in bianco l’operazione è saltata e nel club di Ligue 1 si è trasferito Rulli. A riguardo ha parlato oggi l’agente del giocatore, Hasan Cetinkaya, che ha voluto chiarire come le responsabilità siano tutte della Roma. Queste le sue dichiarazioni ad Aftonblandet: “In primo luogo, non ho mai incontrato la Roma. Non ho mai parlato con nessuno, nemmeno dell’ingaggio. La Roma si è occupata dell’operazione attraverso degli intermediari e l’accordo è saltato per colpa loro, hanno chiesto troppo per le commissioni. Sfortunatamente funziona così in Italia. L’unica cosa che ho detto alla Roma e che, in caso di cessione, lui non avrebbe dovuto perdere un solo centesimo del suo stipendio. Tutto quello che si è detto su di me è una bugia, loro stessi hanno fatto saltare l’accordo e hanno voluto cercare un capro espiatorio. E non ha rifiutato il Benfica, anche quella è una bugia. Ha risentito molto dell’esonero di Di Francesco e dell’addio di Monchi. Nella prima parte dell’anno era tra i migliori portieri d’Europa, poi ha commesso alcuni errori e ha accusato un po’ il colpo. Il nuovo allenatore e il nuovo ds vogliono dare l’esempio ingaggiando altri giocatori. Questo non ha influenzato solo Robin, ma anche altri. Ora è importante trovargli una squadra dove potrà giocare titolare. Ma per il resto, ha un contratto di quattro anni con la Roma. E per la nazionale non c’è nessuna preoccupazione, non sta giocando nessun altro portiere vicino al suo livello“.

Foto: Zimbio