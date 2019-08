Patrick Olsen al Cagliari, tutto confermato e come preannunciato. Il portiere svedese, prelevato dalla Roma, è appena arrivato nel capoluogo sardo ed è pronto a sostenere le visite mediche. Queste le sue prime parole ai microfoni dei media presenti: “Sono felice di essere qui, questa è un’occasione di rilancio per me. Sono pronto per domenica”.

Foto: Roma Twitter