Olmo si presenta al Barcellona: “Felice di tornare a casa, è un sogno che diventa realtà”

Prima del fischio d’inizio della sfida amichevole contro il Monaco valida per il trofeo Camper, Dani Olmo è stato presentato ai suoi nuovi tifosi poco prima del fischio d’inizio della sfida valida per il Trofeo Gamper contro il Monaco. “Sono molto felice di tornare a casa, per me è un sogno che diventa realtà. Sono venuto per vincere, abbiamo una grande squadra, grandi tfosi e siamo un grande club”.

Foto: Instagram Barcellona