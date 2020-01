Olmo, l’agente svela: “Se Dani vorrà andare al Milan, accadrà”

Dopo quanto vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, giungono conferme. Andy Bara, agente del fantasista della Dinamo Zagabria Dani Olmo, ha parlato ai microfoni del portale croato Sportske Novotsky svelando il suo punto di vista in merito al possibile trasferimento al Milan: “Se Olmo deciderà di andare al Milan questo accadrà. Come agente io non posso impedire che Dinamo, Milan ed Olmo trovino un accordo. Ricordo che cinque anni fa Dani Olmo decise di andare dal Barcellona alla Dinamo, né io né suo padre Miguel lo persuademmo”.

Foto: AS