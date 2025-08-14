Ufficiale: la Roma cede Oliveras al Celta Vigo

14/08/2025 | 11:05:29

“Il CeltaVigo continua a rafforzare la sua squadra con l’arrivo del giovane talento Jan Oliveras dalla Roma. Il terzino sinistro si unisce alla squadra giovanile a parametro zero e ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Formatosi nell’accademia del Barcelona, il calciatore si distingue per la sua versatilità in campo e il suo dominio sulla fascia sinistra, che gli consentono di adattarsi a diversi ruoli sia in difesa che a centrocampo. Giocatore della nazionale spagnola Under 18 e Under 19, Oliveras ha esperienza nel campionato italiano e, la scorsa stagione, è stato in prestito alla Dinamo Zagabria nella SuperSport HNL croata. Ora, a 21 anni, si unisce alla squadra di Fredi Alvarez e inizia un nuovo capitolo come un ragazzo azzurro. Benvenuto, Jan!”.

Foto: sito Celta Vigo