Olivera: “Servirà lo stesso atteggiamento visto contro l’Inter”

28/10/2025 | 18:07:46

Mathias Olivera, giocatore del Napoli, ha parlato. Dazn prima della sfida contro il Lecce.

Le sue parole: “Sapevamo che era importante contro l’Inter, con loro è sempre una bella partita soprattutto dopo la sconfitta in Champions. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. E’ sempre difficile quando c’è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l’Inter”.

Foto: sito Napoli