Olivera: “Mastantuono è un calciatore forte, abbiamo visto come provare a limitarlo”

20/09/2026 | 12:07:56

Il difensore del Napoli, Mathias Olivera, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Sappiamo che è una partita dura, dobbiamo stare concentrati al 100% per mettere in campo quello che abbiamo strutturato in allenamento. Mastantuono? Dobbiamo stare attenti, è un calciatore forte: in settimana, abbiamo visto come provare a limitarlo e proveremo a vincere”.

Foto: Instagram Olivera