Olivera: “Il Napoli? Mi fa piacere, ma ora penso solo al Getafe”

L’esterno del Getafe Mathias Olivera ha parlato di mercato e dell’interessamento del Napoli ai microfoni di Sport890: “Sono tranquillo e concentrato sul Getafe in questo momento. Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, e sicuramente mi fa molto piacere, ma restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti rivolti al Getafe e alla nazionale, lavoro con umiltà per fare sempre meglio”. Tutto confermato, dunque: l’esterno sinistro è un obiettivo concreto del Napoli per giugno, ma non c’erano margini per anticipare a gennaio.

FOTO: instagram personale