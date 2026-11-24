Olivera: “De Bruyne? Il City è la squadra della sua vita. Il mio ruolo? Gioco dove vuole Allegri”

24/11/2026 | 20:08:12

Mathias Olivera ha parlato a Sky prima della sfida tra City e Napoli: “Kevin ha giocato tanti anni qui ed è la squadra della sua vita. Per lui è un’emozione incredibile. Stadio bellissimo, giocare contro il City dà grandi motivazioni. Dobbiamo provare a vincere la partita. Devo giocare dove il mister vuole, speriamo di fare una grande partita e ho grandi motivazioni”.

Foto: Instagram Olivera