Oliver Torres lascia il Siviglia: “Continuerò per la mia strada, ci sono ancora sogni da realizzare”

Oliver Torres lascia il Siviglia. Dopo cinque anni, in cui si è fatto apprezzare dalla tifoseria andalusa e non solo, il trequartista andrà via in scadenza di contratto e a 29 anni si aprirà una nuova pagina della sua carriera. L’ex Porto e Atletico Madrid in questa stagione ha collezionato 34 presenze, senza però riuscire mai ad andare a segno. Il suo addio con un post sui social: “Come ogni bella storia, un giorno finisce. Cinque anni sono tanti ma ora dobbiamo dirci addio. Lo staff tecnico, i compagni, i dipendenti della società e gli amici. Non sarà facile, non lo è mai dire addio. Mi hanno reso migliore e fa male. Ma quando guarderò indietro, sarò orgoglioso di ciò che hai realizzato.

Ho dato il massimo in uno dei migliori Siviglia di sempre. Non resta che rispetto e gratitudine alla società e ai tifosi. Ammirazione per loro, che hanno sempre saputo essere all’altezza della situazione, anche nei momenti peggiori. Continuerò per la mia strada, ci sono ancora sogni da realizzare”.

Foto: Instagram Oliver Torres