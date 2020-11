Oliveira: “Attualmente Mertens è più forte di Lukaku”

Luis Oliveira, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mertens? Ha preso un po’ di aria belga, in Nazionale ha fatto il suo dovere e ha contribuito alla vittoria importante contro l’Inghilterra. Lasciamolo tranquillo e tornerà a fare benissimo anche a Napoli. Può tranquillamente giocare dietro la prima punta, tornerà a fare presto gol anche in maglia azzurra.

Chi è più forte tra lui e Lukaku? Sono due giocatori differenti, Lukaku ha tanta forza fisica e lavora tanto per la squadra, Mertens ha più fantasia e in questo momento secondo me è più forte”.

