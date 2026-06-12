Olise: “Voglio vincere tutto con la Francia. Ho scelto questa Nazionale ammirando Zidane e Ribery”

12/06/2026 | 21:00:35

Olise, intervistato da Highs Nobiety, ha commentato la sua grande stagione con la maglia del Bayern Monaco e parlato dell’imminente Mondiale con la Francia:“È difficile paragonare il calcio di club con la nazionale. Prima di tutto, si giocava in Francia. Avevamo il supporto dei tifosi. Da calciatore, non capita spesso di avere l’opportunità di giocare alle Olimpiadi. Ho giocato con calciatori dai quali ho imparato i segreti del mestiere, con Thierry Henry come allenat0re è stata un’esperienza fantastica. Il mio obiettivo per questa stagione era vincere tutto con la Francia e il Bayern. Tutto qui. Perché ho scelto la Francia? I giocatori che ammiravo da giovane erano francesi: Zidane, Thierry Henry, Ribéry. E da piccolo venivo sempre in Francia . Mi sembrava più naturale”.

Foto: Instagram Bayern Monaco

