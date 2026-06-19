Olise-Real Madrid, la volontà del francese sarà decisiva

19/06/2026 | 10:41:09

Secondo As il triangolo Olise–Bayern–Real è tutt’altro che finito. Infatti per il club tedesco il francese è incedibile e anzi la dirigenza è pronta ad offrigli un ricco rinnovo per blindarlo in terra bavarese. I Blancos però, come riporta il giornale spagnolo, hanno mantenuto un buon contatto con l’esterno, che è stato scelto già dai madrileni come nuovo volto dei Galacticos, e la sua volontà ad oggi risulta decisiva per dare ufficialmente il via alla trattativa tra le due squadre. Con i madrileni che sono pronti a fare follie per prenderlo e raggiungere le cifre record del mercato estivo.

Foto: Instgram Bayern Monaco