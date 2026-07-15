Olise ha deciso: vuole il Real Madrid

15/07/2026 | 20:20:49

Secondo quanto raccolto da Footmercato, Michael Olise, fresco di eliminazione dai Mondiali il cui contratto scade a giugno 2029, vuole trasferirsi al Real Madrid quest’estate. Il ventiquattrenne nazionale francese ritiene che il club madrileno offra l’ambiente ideale per continuare la sua crescita e compiere il passo successivo nella sua carriera. A Valdebebas, la dirigenza del club è pienamente consapevole di questo desiderio e spera di realizzare l’affare, con i bavaresi che non avranno richieste morbide per il francese.

foto x bayern