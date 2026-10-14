Olise espulso, il capitano del Viking: “Ha perso la pazienza e mi ha lanciato la palla in faccia. Ho vinto il duello con lui”

14/10/2026 | 14:00:13

Il risultato più sorprendente del martedì di Champions League e, probabilmente, dell’inizio di stagione si è verificato alla Lyse Arena, casa del Viking, piccola squadra norvegese alla prima partecipazione nella massima competizione europea. Dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sul 2-0, sono stati recuperati e rimontati da uno scatenato Harry Kane, autore di una doppietta e del passaggio vincente per il 2-3 di Luis Diaz. Al 90esimo, però, il pareggio di Haugen ha fatto esplodere lo stadio, regalando il primo punto in Champions contro una delle favorite alla vittoria finale. Intorno al 73esimo minuto di gioco, a fare scalpore è stata l’espulsione di Michael Olise. Il francese ha prima commesso un fallo tattico, per cui è stato ammonito, ma la provocazione del capitano del Viking, Zlatko Tripic, lo ha spazientito, fino a colpire il volto di quest’ultimo con una pallonata. L’arbitro, lì a pochi passi, ha estratto il cartellino rosso. Nel post partita, Tripic ha raccontato l’accaduto ai microfoni di TV2: “È fantastico che un giocatore così, che probabilmente vincerà il Pallone d’Oro un giorno, si arrabbi con un ragazzo di Oftebro e Lyngdal. Non avrebbe dovuto aspettarsi di sentirsi troppo a suo agio qui. E quando sono riuscito a distrarlo da ciò in cui è eccezionalmente bravo, alla fine ha perso la pazienza e mi ha lanciato la palla in faccia. Sento di aver vinto questo duello contro di lui”.

Foto: Instagram Olise