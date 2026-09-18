Olise contro gli arbitraggi tedeschi: “Devono fischiare di più, finiranno per massacrarmi”

18/09/2026 | 15:56:28

Michael Olise, attualmente uno dei calciatori più talentuosi, ma allo stesso tempo costanti e prolifici, si è mostrato indispettito verso la direzione arbitrale della Bundesliga. Il francese, continuamente limitato da falli dei giocatori avversari nel tentativo di contenere la sua strapotenza tecnica e atletica, ha lamentato questo trattamento durante la sfida contro lo Schalke 04, poi pareggiata 0-0. La discussione tra la stella del Bayern Monaco e l’arbitro è stata ripresa da L’Equipe: “Dovete essere più decisi, altrimenti mi massacreranno. Non potete restare a guardare dinanzi i continui falli dei giocatori avversari. Non si può sempre lasciare andare, non è possibile”.

Foto: Instagram Bayern