Olimpiadi, la Francia non avrà Zaire-Emery e Barcola. Il PSG nega il permesso alle due stelline

Niente da fare per la Francia Under 23 e Thierry Henry. Il PSG ha negato il permesso di partecipare alle prossime Olimpiadi a Warren Zaire-Emery e Bradley Barcola, preferendo averli a disposizione per la preparazione alla prossima stagione. L’allenatore Luis Enrique vuole a disposizione i suoi giocatori per pianificare il campionato e la Champions League che verranno e testare tutti gli elementi a disposizione.

Foto: twitter PSG