Olimpiadi di Tokyo 2020, designati gli arbitri del torneo di calcio. Guida al VAR unica presenza italiana

Il Comitato Arbitri FIFA ha nominato 99 ufficiali di gara (25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro arbitri di supporto) da 51 paesi per i tornei di calcio maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo. L’unico italiano presente nella lista è Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata nominato al rango di internazionale nel gennaio 2014 e con oltre 160 partite dirette in Serie A, selezionato tra i 20 ufficiali di gara addetti alla tecnologia VAR, la Video Assistant Referee che sarà utilizzata ai Giochi Olimpici per la prima volta.