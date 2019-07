Olbia, ufficiale l’arrivo dell’attaccante Verde

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Olbia ha annunciato “di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Francesco Verde. Nato ad Aversa il 16 agosto 1999, l’attaccante si è legato all’Olbia con un accordo di durata triennale valido sino al 30 giugno 2022. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, Verde ha fatto il proprio esordio nei professionisti nella Serie C 2016/17 scendendo in campo complessivamente 3 volte con la maglia del Lumezzane. Nella stagione successiva rientra al Brescia dove si mette in evidenza con 9 reti in 16 presenze nel campionato di Primavera 2. Prestazioni che gli valgono la chiamata del Cagliari, dove nella scorsa annata realizza 10 reti in 24 presenze nel campionato di Primavera 1 e fa il proprio esordio in Serie A in occasione della partita Sampdoria-Cagliari del 24 febbraio. Inizia ora la nuova avventura all’ombra del Faro: benvenuto nella famiglia bianca, Francesco!”.

Foto: sito ufficiale Olbia