Olanda, Zirkzee inserito nei convocati per Euro2024

Joshua Zirkzee giocherà gli Europei. L’attaccante del Bologna inizialmente non era stato convocato. Poi, però, il cambio obbligato. La nazionale olandese ha avuto alcuni infortuni, tra cui quello di Koopmeiners che ha dato forfait. Di fatto al suo posto è stato convocato Joshua Zirkzee, che quindi rientra nella lista definitiva per Euro 2024. Un’occasione per mettersi in mostra, proprio ora che è in trattativa con il Milan.

Foto: Instagram Zirkzee