Olanda, Xavi rassicura: “L’infortunio di Malen non è grave”

22/09/2026 | 15:25:33

Xavi si appresta a debuttare sulla panchina dell’Olanda contro la Germania, la Serbia e la Grecia per la Nations League. L’ex allenatore del Barcellona, però, dovrà fare a meno del suo uomo più in forma: Donyell Malen. Infatti, l’attaccante della Roma, inizialmente convocato dal CT, ha dato forfait per un fastidio fisico ed è rimasto a Trigoria. Ecco le parole di Xavi in conferenza stampa: “Credo che Donyell stia bene, non è nulla di molto grave. Malen è in un ottimo momento di forma, è stato un problema dell’ultimo minuto proprio come successo con Justin Kluivert, ma questo è il calcio”.

Foto: X Roma