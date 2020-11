Il centrocampista del Krasnodar, Tonny Vilhena, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale olandese in quanto positivo al tampone per rilevare il Covid-19.

Domani l’Olanda affronterà la Spagna in amichevole, tra i convocati il difensore dell’Inter Stefan de Vrij e l’esterno atalantino Hans Hateboer.