Olanda, Van Gaal nuovo ct. L’allenatore si presenta: “Il mio obiettivo è diventare campione del mondo”

Louis van Gaal è il nuovo ct dell’Olanda. Per l’ex allenatore dello United si tratta del terzo mandato da commissario tecnico degli Oranje. L’allenatore è stato presentato ufficialmente e nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: “Se fossi stato nei panni della Federazione anche io mi sarei scelto. I sondaggi indicano che ho ancora molti estimatori. Il mio obiettivo è di diventare campione del mondo e voglio trasmetterlo ai miei calciatori che devono abituarsi al mio metodo, mi percepiscano come severo perché i media parlano di me in questo modo. Anche io mi considero severo, ma allo stesso tempo sono giusto e onesto. Ho già parlato con cinque giocatori che mi hanno detto che sono felici di avermi qui perché in questo momento hanno bisogno di chiarezza”.

Foto: Twitter Ons Oranje