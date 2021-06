Olanda-Ucraina è 0-0 all’intervallo. Gli Orange spingono, ma Bushchan tiene in vita i suoi

Olanda e Ucraina si affrontano ad Amsterdam per la 1a giornata di Euro 2020 nel gruppo C.

Occasionissima per i padroni di casa in avvio: azione insistita in area di rigore, il pallone finisce sul destro di Dumfries ma il portiere Bushchan è bravissimo in uscita a chiudere lo specchio.

Shevchenko perde Zubkos per infortunio, dentro al suo posto Marlos al 13′. Malinovskyi prova a rispondere per l’Ucraina, ma viene murato. Dopo un avvio a ritmi altissimi le due squadre tirano un po’ il fiato al quarto d’ora.

Anche a Weghorst viene negata la gioia del gol da Bushchan, poi Yarmolenko scalda i guantoni a Stekelenburg.

Nel finale di tempo assalto olandese con Wijnaldum che impegna ancora il portiere avversario, al 40′ Dumfries si divora il vantaggio con un colpo di testa messo fuori, l’attaccante era libero.

Finisce a reti bianche un bel primo tempo, l’esito della seconda gara del gruppo C verrà deciso nella ripresa.