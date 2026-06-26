Olanda nel segno di Brobbey. Giappone e Svezia ok. Tunisia ultima nel girone F
26/06/2026 | 10:08:44
Sono arrivati i verdetti del girone F. L’Olanda chiude in testa con 7 punti, seguono Giappone e Svezia, Tunisia fanalino di coda. Per i nipponici Maeda apre le danze, qualche minuto dopo gli scandinavi con Elanga trovano il pari, dividendo così il bottino dei punti in parti uguali tra le squadre. L’Olanda continua il suo cammino verso i sedicesimi con un tris alla Tunisia, guidata in attacco dal solito Brobbey, a segno anche questa notte con la sua terza rete personale. Per la Selezione africana Mastouri nel secondo tempo trova il gol, punteggio finale 3-1.
Foto: Instagram Olanda